Justiça proíbe cirurgião plástico de famosos, como Gretchen, de deixar país

Ele não pode mais recorrer da condenação, que transitou em julgado.

Como até hoje ele não pagou a indenização de R$ 272 mil (valores atualizados até fevereiro de 2022), a Justiça determinou a apreensão do passaporte e o proibiu de deixar o país.

"Chama a atenção o fato de as contas bancárias do devedor estarem sem saldo, o que contrasta com sua condição de cirurgião plástico renomado, com pacientes famosos e que desfruta de elevado padrão de vida", afirmou na decisão o desembargador Rui Cascaldi, relator do processo no TJ.

O processo contra o médico foi aberto em 1999 por uma jovem de 17 anos que se submetera a uma cirurgia para a redução dos seios.

O resultado, porém, de acordo com a decisão judicial, foi "uma chocante assimetria mamária", na qual a mama direita ficou 40% maior que a esquerda. A paciente ficou com cicatrizes longas e perda de sensibilidade.

Herbert Gauss Junior se defendeu no processo dizendo ser um dos mais importantes cirurgiões plásticos do país, com milhares de cirurgias no currículo e excelentes resultados. Afirmou que não houve erro médico.