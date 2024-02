Ronaldinho Gaúcho é absolvido em processo por golpe das criptomoedas

No ano passado, Ronaldinho chegou a prestar depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Pirâmides Financeiras, na Câmara dos Deputados, por conta do seu suposto envolvimento na empresa 18K Ronaldinho, que teria causado prejuízos a muitos investidores.

Na defesa apresentada à Justiça, Ronaldinho afirmou que nunca foi sócio da empresa e que jamais autorizou que seu nome fosse utilizado pela 18K Ronaldinho.

Ele disse que havia firmado um contrato temporário de uso de sua imagem com uma empresa chamada 18K Watches a fim de que fosse criada uma linha de relógios com seu nome (o 18K Ronaldinho).

Segundo o ex-atleta, um dos proprietários da 18K Watches passou, no entanto, a utilizar indevidamente sua imagem para promover também a empresa de criptomoedas.

"Ronaldo é vítima, uma vez que sua imagem foi utilizada de forma ilícita", declarou à Justiça o advogado Sérgio Queiroz, que o representa.

O juiz Gustavo Campos concordou com a argumentação. Disse que não há qualquer prova de envolvimento de Ronaldinho no golpe. Segundo ele, "ao que tudo indica", o vídeo promocional da empresa de criptomoedas aproveitou imagens do ex-atleta que haviam sido gravadas para o ensaio da divulgação do relógio.