Joice é condenada por chamar Jovem Pan de 'puxa-saco' de Bolsonaro

Ao processar Joice, a emissora, que pedia uma indenização de R$ 100 mil, disse à Justiça ter apreço pela pluralidade de ideias e opiniões e que as declarações da então deputada eram "ofensivas e mentirosas".

Afirmou também que os comentários foram feitos em razão da campanha eleitoral e que objetivo dela era "criar escândalos para se promover em sua vida pública".

Joice, que foi líder do governo no Congresso, rompeu com Bolsonaro em 2019 e acabou não conseguindo se reeleger na eleição de outubro de 2022.

A Pan perdeu em primeira instância, mas recorreu e conseguiu reverter a decisão.

O desembargador Vitor Kümpel, relator do processo no Tribunal de Justiça, afirmou que Joice atentou contra a credibilidade da Jovem Pan "sem ter conseguido comprovar suas alegações".

"Não comprovou que a Jovem Pan angariou o direito de se tornar uma emissora de televisão através de benefício do antigo governo federal com lobby ou 'puxando o saco', quiçá mediante acordo ilegal", declarou na decisão.