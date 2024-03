Justiça penhora doações feitas à igreja de Valdemiro por dívida de R$ 12 mi

De acordo com dados do processo, por meio da Getnet, a Mundial recebeu R$ 24,3 milhões entre dezembro de 2022 e novembro de 2023. As maquininhas são usadas nos templos para o recebimento das doações e outros pagamentos feitos pelos fiéis.

A Justiça determinou ainda penhora de valores que a igreja tenha a receber em razão da monetização do perfil "Apóstolo Valdemiro Oficial" no Youtube, que tem 862 mil inscritos e dispõe de mais de mil vídeos.

A Igreja Mundial, que questiona os valores cobrados, tentou evitar a penhora argumentando que a decisão afeta as suas atividades, "pois sofrerá sérios impactos financeiros" e que terá ainda mais dificuldades "para cumprir a folha de pagamento dos seus funcionários".

Disse que sua receita é composta basicamente por contribuições voluntárias de fiéis e que estas doações não podem ser penhoradas de acordo com a legislação.

A Mundial afirmou ainda à Justiça que ofereceu bens para a quitação da dívida.

A igreja pode ainda apresentar novo recurso