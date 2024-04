Galvão vira prêmio de leilão, não aparece, e caso vai parar na Justiça

Em maio de 2020, a Central Única das Favelas, a Cufa, organizou um leilão virtual beneficente com o objetivo de ajudar famílias em dificuldades na pandemia do coronavírus.

A ação contou com o apoio de artistas e personalidades do esporte que contribuíram doando itens dos seus acervos pessoais ou se dispondo a participar de experiências com os vencedores (jantares, palestras etc.). Pelé, Chitãozinho e Xororó e Maurício de Souza estavam entre os famosos que colaboraram com o leilão.

O locutor Galvão Bueno também cooperou com evento, dispondo-se a participar de uma degustação de vinhos para 20 pessoas na Bueno Wines, a sua distribuidora de vinhos.