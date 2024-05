Justiça de SP penhora cachês do cantor Belo por dívida de R$ 1 milhão

De acordo com o processo, por conta da não realização do show, Andrade passou a receber ameaças, foi ofendido na rua e teve sua casa apedrejada.

O cantor se defendeu na ação argumentando que não havia recebido previamente todo o valor do cachê combinado. Declarou também que a segurança do evento não era sua responsabilidade e que não havia provas de que a bilheteria havia sido saqueada.

"A não realização do evento se deu única e exclusivamente pela conduta negligente do produtor", disse à Justiça.

Ao condenar o cantor, a juíza Adriana Sachsida Garcia disse que ele teve tempo suficiente, entre a data estipulada para o pagamento e o dia do show, para reclamar do não cumprimento integral do contrato e até mesmo, se fosse o caso, cancelar a apresentação.

A juíza afirmou que o cantor não poderia ter induzido o promotor do espetáculo a acreditar que o evento se realizaria, para, na última hora, recusar-se a fazer o show.

"O público ficou esperando por horas, na chuva, mas o cantor sequer se dirigiu à cidade onde deveria se apresentar."