Ex de Hickmann diz morar em quitinete, mas juiz nega alegação de pobreza

A Justiça paulista rejeitou a alegação de vulnerabilidade econômica feita pelo empresário Alexandre Bello Correa, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann.

Correa fez a alegação ao solicitar o benefício da Justiça gratuita por meio do qual as pessoas em situação de pobreza ficam isentas de pagar as custas e demais despesas de um processo.

O empresário, que se separou da apresentadora no final do ano passado após ela registrar um boletim de ocorrência por violência doméstica, disse à Justiça estar em situação de "ruína financeira".