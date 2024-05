Condomínio dos Nardoni vai à Justiça para ser excluído de filme da Netflix

O condomínio Edifício Residencial London, onde foi assassinada a menina Isabella Nardoni, de 5 anos, entrou com uma ação na Justiça pedindo a exclusão de todas as imagens e referências ao prédio em um documentário exibido pela Netflix sobre o caso.

Isabella foi morta em 2008, jogada da janela do apartamento do sexto andar do edifício London, na zona norte de São Paulo, onde seu pai, Alexandre Nardoni, morava com a esposa Anna Carolina Jatobá e dois filhos do casal. O pai e a madrasta foram condenados pelo crime em 2010.

No ano passado, a Netflix lançou um documentário sobre o crime chamado "Isabella: o caso Nardoni", produzido pela Kromaki e dirigido por Cláudio Manoel (ex-Casseta & Planeta) e Micael Langer. O jornalista Rogério Pagnan, repórter especial da Folha de S. Paulo e autor do livro "O pior dos crimes: a história do assassinato de Isabella Nardoni", atuou como consultor.