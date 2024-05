Circo é condenado a indenizar menina ferida em show de atirador de facas

A Justiça paulista condenou o Happy Day Circus a pagar uma indenização de R$ 5 mil a uma menina de 10 anos que foi ferida durante uma apresentação do atirador de facas.

O espetáculo ocorreu em fevereiro deste ano na cidade de Rio Claro, no interior paulista. Em dado momento, a assitente do artista, segurando pequenas tábuas, posicionou-se de costas para a plateia.

O atirador arremessou três facas. A primeira atingiu o alvo. A segunda bateu na tábua e ricocheteou no chão. A terceira, no entanto, acertou o rosto da garota. Ela foi atingida pelo cabo da faca, e não pela ponta do instrumento.