Justiça manda Unisa readmitir aluno acusado de ato obsceno em jogo feminino

Disse considerar que a participação do estudante no ato obsceno é incontroversa.

"O aluno não respeitou os valores éticos e morais da Unisa e, por isso, foi desligado, razão pela qual deve procurar outra instituição de ensino, talvez com valores menos rígidos", declarou à Justiça.

"O ato praticado pelo autor do processo, juntamente com outros estudantes, escandalizou o país e ficou vulgarmente apelidado de 'punhetaço' dos alunos da Unisa", disse, ressaltando que essa pecha pode prejudicar todos os profissionais ali formados, "no passado e no futuro".