Disse que está disposto a manter alguma prorrogação da desoneração, mas será preciso buscar fontes alternativas para cobrir o déficit.

Qual a solução que estão costurando?

A ideia é submeter a MP do governo a voto no Congresso, derrubando vários de seus artigos, mas mantendo alguns pontos a serem negociados e que dependam de anualidade ou da noventena.

Mudanças em impostos precisam ser editadas com antecedência, algumas com 90 dias, outras no ano anterior à cobrança. Daí a MP ter sido editada no último dia do ano.

Será negociado, então, um projeto de lei com fontes alternativas de recursos para bancar a desoneração.

Essas fontes alternativas Quais serão? Depende da negociação. Uma das ideias é taxar a importação de produtos, hoje não tributados, aqueles abaixo de US$ 50. E o Ministério da Fazenda ficou de apresentar mais propostas.

Antes disso tudo, no entanto, Haddad terá que conversar com o presidente da Câmara. Na reunião de ontem, o ministro e Pacheco concordaram que nada andará se não tiver o apoio de Arthur Lira.