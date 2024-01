Vice-líder do PL critica Valdemar: 'Fala deixa Bolsonaro em nível inferior'

O PL não vai implodir e o bolsonarismo só tem a perder se sair do partido, por não levar o fundo eleitoral e, a depender da situação, cargos podem ser reivindicados. Grande parte da defesa do Bolsonaro é paga pelo PL, assim como o salário dele, da Michelle e do Braga Netto. Valdemar tem mais chance de manter o controle do que Bolsonaro, que vai espernear. No fim do dia, não acredito em divórcio. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

