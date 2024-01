Jornal: Fufuca destina quase R$ 4 mi a cidade em que pai de Lira é prefeito

Arthur Lira foi o padrinho da indicação de Fufuca ao governo. Ao Globo, o Ministério do Esporte negou favorecer aliados de Fufuca e disse que a escolha de municípios é feita com critérios técnicos.

Além de Barra de São Miguel, outras prefeituras do PP também foram beneficiadas. O ministro assinou um convênio de R$ 1,4 milhão com Craíbas (150 km de Maceió), cidade de 25 mil habitantes em que o prefeito é Teófilo Pereira (PP) —primo de Arthur Lira.

Clima era de "raspa do tacho" no Ministério do Esporte em 2023. Os recursos destinados a Barra de São Miguel e Craíbas fazem parte da verba que a pasta herdou com o fim do orçamento secreto. O deputado Cláudio Cajado (PP-BA), aliado de Fufuca, disse que o clima no gabinete do ministro no final do ano passado era de "raspa do tacho" —como dizem quando o governo faz empenhos para não perder a verba ao fim do ano fiscal.

Lagoa do Sítio, no Piauí, (239 km de Teresina) recebeu R$ 1 milhão para a construção de um campo de futebol com grama sintética. O prefeito, Sávio Moura (PP), contou que o convênio foi viabilizado por Ciro Nogueira (PP-PI), senador e presidente nacional do PP. Candidato à reeleição neste ano, Moura disse acreditar que a obra vai "alavancar a candidatura".

Ministério do Esporte afirmou que tem projetos em cidades com prefeitos de "todos os matizes políticos". Entretanto, levantamento feito pela reportagem mostra que foram 19 os convênios firmados com prefeituras comandadas pelo PP no final de dezembro. O segundo colocado, o MDB, fechou 14.