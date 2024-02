Bolsonaro poderia faltar, mas foi à PF pra não contaminar ato de domingo

O julgamento de 2018, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, foi provocado por ações do PT e da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). Por maioria, o plenário do Supremo entendeu que a condução coercitiva de réu ou investigado para interrogatório é inconstitucional.

Para um criminalista que não atua no caso, o entendimento se aplica a Bolsonaro. "O que se faz nessa parte do interrogatório é reunir as informações pessoais — nome, filiação, endereço, telefone. Convenhamos que a PF tem tudo isso", diz Davi Tangerino, professor de direito penal da Uerj (Universidade Estadual do Rio de Janeiro).

A defesa de Bolsonaro reclama de diversas decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, no âmbito do inquérito que o investiga pela tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito.

Um ponto contestado é a proibição de contato com outros investigados. O veto do diálogo com Valdemar Costa Neto, presidente do PL, é motivo de especial indignação da defesa de Bolsonaro pela proximidade das eleições municipais.

Tangerino, que não tem cliente envolvido com nenhuma ação decorrente do 8 de Janeiro e casos relacionados, diz que essa vedação é espinhosa.

"A praxe judicial é proibir o contato. Todavia, se o investigado tem o direito de mentir, ele teria, então, em sua defesa, o direito de ajustar versões com outros investigados. O ônus de provar 'a verdade' é do Estado-acusação", afirma.