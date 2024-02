Para evitar acusação de uso de dízimo, Malafaia banca ato pró-Bolsonaro

O PL não convocou governadores eleitos. Apesar de ter dois mandatários em exercício, Cláudio Castro (Rio de Janeiro) e Jorginho Melo (Santa Catarina), ambos ainda não confirmaram presença.

Segundo o deputado federal Zucco (PL-RS), ele ainda aguarda a confirmação de dois governadores. Mas os nomes não foram revelados. Ele esteve na reunião de preparação do ato.

Palanque com 50 deputados e senadores. Esse número, segundo o parlamentar, era a perspectiva até a quinta-feira. Mas ele entende que o número deve subir de forma significativa nos próximos dias.

A falta de nomes de peso é minimizada por Malafaia. Ele afirmou que o convite é amplo e direcionado para toda a sociedade. O pastor também disse que "vai trabalhar para muitos evangélicos estarem presentes".

O deputado Zucco acrescentou que outras cidades desejam fazer manifestações, mas o foco estará em São Paulo, maior metrópole do país. Ele diz crer que vai ter mais autoridades querendo estar ao lado de Bolsonaro do que espaço no trio elétrico, que comporta cerca de 80 pessoas.

Políticos e lideranças têm repassado a mensagem de Bolsonaro para tentar ampliar o público. A intenção é demonstrar intenso apoio popular.