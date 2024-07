Ministro desiste de divulgar declaração que ganhou sigilo de 100 anos

Proteção de dados pessoais

No ano passado, a Comissão de Ética Pública da Presidência da República indeferiu duas vezes pedido de acesso aos dados informados pelo ministro, alegando tratar-se se "informações pessoais, inclusive com dados patrimoniais das autoridades, portanto, de acesso restrito".

Um recurso em terceira instância contestando a decisão foi apresentado à CGU (Controladoria-Geral da União), sugerindo que trechos do documento protegidos por sigilo estivessem tarjados, mas não houve sucesso — o órgão manteve a restrição.

A decisão contrariou norma do próprio órgão, conforme noticiou a colunista do UOL Raquel Landim. De acordo com manual de diretrizes da CGU, "informações pessoais não podem ser utilizadas de forma geral e abstrata para se negar pedidos de acesso a documentos ou processos que contenham dados pessoais, uma vez que esses podem ser tratados (tarjados, excluídos, omitidos, descaracterizados, etc)".

Ainda segundo o órgão de controle, "a proteção de dados pessoais deve ser compatibilizada com a garantia de direito de acesso à informação, podendo aquela ser flexibilizada quando, no caso concreto, a proteção do interesse público geral e preponderante se impuser".

O recurso à Comissão Mista era a última chance de acesso ao documento. Na ocasião, o UOL argumentou que nem todas as informações do documento solicitado estão legalmente protegidas por sigilo fiscal e que, na condição de detentor de cargo público, o ministro deveria estar exposto ao escrutínio público, com direito a privacidade reduzido em relação àquele conferido ao cidadão comum.