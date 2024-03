Maconha no STF tem moralismo de Nunes Marques e parlamentares inconformados

Conservadores arvoram-se em defensores da família, tradição e bons costumes, segundo a pregação estridente.

Entram no debate os religiosos de plantão, demonizam as drogas proibidas, invocam os seus valores espirituais e esquecem a laicidade do Estado brasileiro.

Os conservadores proibicionistas até a raiz do cabelo e adeptos da criminalização e do encarceramento não falam nada a respeito das chamadas drogas lícitas, permitidas, como o álcool e o tabaco. Em especial, não falam do tabaco e do sucesso de políticas públicas de natureza administrativa e não criminal: proibição de uso em ambientes fechados e, no interesse público, propaganda sobre os malefícios à saúde.

Na sessão desta quarta-feira (6), o ministro Kassio Nunes Marques deu voto invocando a manutenção da criminalização e fez uma espécie de apelo em nome da família brasileira.

Kassio posicionou-se pelo indeferimento do recurso extraordinário, como fizeram anteriormente os ministros Cristiano Zanin e André Mendonça.

Os progressistas, além da invocação da liberdade pessoal e do direito natural à intimidade, manifestam justa preocupação humanitária, em razão da necessidade urgente de uma distinção, por critério objetivo, entre usuários e traficantes.