Quando a fome é usada como arma de guerra

Como noticiado, civis palestinos, no destruído norte da faixa geográfica de Gaza, alimentaram-se de restos de animais mortos, alguns em avançado estado de putrefação.

Netanyahu vitimou civis inocentes, pois as redes de túneis do Hamas permitem armazenamentos de alimentos e água aos seus combatentes e aos da Jihad Palestina, um dos braços auxiliares.

Com os palestinos famintos, Netanyahu entendeu canhestramente que eles se voltariam contra o Hamas, ou melhor, os civis palestinos iriam culpar o Hamas pela situação. As pesquisas mostram o contrário, o aumento do ódio a Israel.

Com a matança de inocentes palestinos civis, apesar de as convenções da ONU e o direito internacional proibirem ataques que coloquem em risco uma população, Netanyahu colocou o presidente Biden numa situação delicada.

A exigida migração dos palestinos do norte para o sul, em direção à fronteira com o Egito, com grande concentração de pessoas na cidade de Rafah, apavorou o presidente norte-americano no campo dos direitos humanos.

O ingresso de alimentos pelo Egito e o trânsito por Rafah são constantemente impedidos por determinação de Netanyahu. Contrariando Biden, o premiê Netanyahu ameaça invadir Rafah, que está com falta de alimentos e remédios.