Maierovitch: Já está na hora de cada ministro do STF voltar ao seu quadrado

Em meio aos atritos entre o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso e os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, cada juiz do Supremo deveria retomar sua independência e deixar o lado político de lado, disse o jurista e colunista Wálter Maierovitch no UOL News desta terça (16).

O regime é democrático e o tribunal atende ao seu objetivo constitucional. Ou seja: cada juiz no seu quadrado, com a liberdade de julgar, pronunciar-se e mudar de posição após ouvir a exposição e o voto de um dos seus pares. É assim que funciona. Quando o tribunal vira monolítico, começa um problema.