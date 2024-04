E agora, Bibi Netanyahu? Suspense: como será o amanhã?

Bibi Netanyahu já adiantou a sua posição: "não decidimos como nem quando, mas vamos parar o Irã".

Biden preocupado

Internacionalmente, Biden coloca a boca no trombone. Não para de dizer que não apoiará Israel num ataque contra o Irã.

Biden não esconde o tamanho da sua indignação com relação a Bibi Netanyahu, que desprezou a manifestação do presidente norte-americano. Biden disse: "condenamos com firmeza [os ataques do Irã], demos plena sustentação à defesa de Israel e pedimos moderação das partes". E acrescentou que não irá apoiar "represália" ao Irã.

No gabinete de guerra, antes da mudança, Bibi Netanyahu tinha a oposição de Benny Gantz, uma voz de respeito nos EUA.

Gantz trombou com Netanyahu ao sustentar que Israel deve ir às urnas na próxima estação deste ano. No momento, Gantz é contra uma resposta ao Irã e chama a atenção de Bibi para a meta de libertação dos reféns em posse do Hamas: a libertação ficaria prejudicada com um confronto com o Irã.