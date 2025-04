Conclave seguirá regras criadas por João Paulo 2º e Bento 16

Um padre jesuíta, da mesma ordem de Bergoglio, ouvido por um vaticanista do jornal italiano Corriere della Sera na edição de hoje, observou ter sido o papa Francisco um "sacerdote de trincheira".

Explicou haver Francisco, ainda em convalescença, participado ativamente da função papal. Na Quinta-Feira Santa, data chamada pela Igreja de Endoenças, Francisco esteve no presídio romano de Regina Coeli para a cerimônia do lava-pés. No sábado, marcou presença na basílica em oração. Recebeu o vice-presidente dos EUA e, no domingo, durante a recitação do Angelus, proferiu a bênção Urbi et Orbi. Com a voz um pouco fraca, desejou a todos uma "buona Pasqua".

Em outras palavras, o jesuíta Francisco esteve na trincheira até o final.

Pelas nomeações realizadas no seu pontificado, conforme os vaticanistas colheram nos bastidores, Bergoglio, um humanista, progressista e pacifista, procurou, para o futuro, não deixar caminhos para uma volta à linha conservadora.

Eleição

O falecido vaticanista Juan Arias, do jornal espanhol El País, contou em livro a crença, por ocasião do Concílio de Niceia, do ano 325, de que o Espírito Santo, materializado numa pomba, teria escolhido os quatro evangelhos inspirados: os de Marcos, Mateus, Lucas e João.