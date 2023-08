Homem que pede divisão do Brasil não é membro da Otan

Atualmente, a Otan é composta por 31 membros. A Áustria não é um deles, mas o país faz parte da Parceria para a Paz, programa criado pela Otan em 1994 com o objetivo de coordenar ações militares com países de fora do grupo. Nesse caso, cada país escolhe as atividades em que participa. As negociações ocorrem no âmbito do Conselho de Parceria Euro-Atlântico (EAPC).

Quem representa a Áustria no programa é a Missão Austríaca para a Otan, de responsabilidade da embaixadora do país na Bélgica, cargo ocupado por Elisabeth Kornfeind desde 2018. Ela não se manifestou nas redes sociais a respeito da cúpula dos Brics. A Otan também não mencionou o encontro do grupo em seu site oficial.

O que diz o responsável pela publicação: O Comprova tentou entrar em contato com o perfil do TikTok que publicou o conteúdo investigado, entretanto, a plataforma não permite que usuários que não se seguem mutuamente troquem mensagens diretas. A página "Radar Global" é anônima e não informa outras formas de contato.

O que podemos aprender com esta verificação: O material menciona um nome desconhecido como sendo um membro da Otan e promove a ideia de que um conflito armado seria iminente. Ameaças desse tipo não são frequentes na diplomacia e devem ser vistas com cautela. Nesse caso, vale pesquisar se aquele representante integra, de fato, a organização e se os seus posts são atuais e verídicos. Sempre procure em páginas oficiais ou busque informações junto a órgãos oficiais, como fez o Comprova ao procurar a Embaixada da Áustria. Desconfie se não encontrar a suposta notícia em sites jornalísticos de confiança.

