Jet ski usado por indígena em foto não pertence à Funai

Como verificamos: Primeiramente, procuramos pelo perfil nas redes sociais do influenciador indígena Daldeia, por ser ele quem aparece nas imagens pilotando o jet ski. No perfil do Instagram do influenciador, encontramos a foto original e a legenda apontando para um tom sarcástico, assim como nas outras publicações postadas por ele. No entanto, não conseguimos contato direto com Daldeia. Em seguida, buscamos outras checagens sobre o assunto que concluíram que os posts publicados em perfis no X são enganosos ao retirar o conteúdo do contexto original. Procuramos a Funai, o próprio influenciador e os responsáveis pelos perfis que publicaram o conteúdo enganoso.

O que diz o responsável pela publicação: O Comprova procurou os responsáveis pelas publicações por meio de mensagem direta no X e e-mail, mas não obteve nenhuma resposta.

O que podemos aprender com esta verificação: Conteúdos de humor, irônicos ou satíricos podem ser erroneamente interpretados como verídicos, ou retirados do contexto original para endossar um ponto de vista distinto do pretendido originalmente, como aconteceu com a postagem do influencer Daldeia. Portanto, é importante verificar o perfil de quem fez a postagem e para qual finalidade foi criado originalmente.

Por que investigamos: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas e eleições no âmbito federal e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema: O conteúdo investigado aqui foi verificado pelo Boatos.org e Diário de Goiás, que também concluíram que o post é enganoso. No ano passado, o Aos Fatos publicou que grupos da extrema-direita distorcem conteúdos satíricos produzidos por influenciadores indígenas.

Este conteúdo foi investigado por Estado de Minas, imirante.com e O Estado de S. Paulo. A investigação foi verificada por O Dia, Folha de S.Paulo, piauí e Tribuna do Norte. A checagem foi publicada no site do Projeto Comprova em 22 de fevereiro de 2024.