É falso que Cartoon Network encerrou suas atividades

Em outra publicação a imagem dos desenhos do canal aparece em preto e branco, e o post diz: "ÚLTIMA HORA: Cartoon Network fechou as portas oficialmente. Obrigado por tornar nossa infância incrível".

Há outro ainda que diz: "o site e o canal do Cartoon Network foram oficialmente encerrados (emoji de lágrima) o fim de uma era". Logo após aparece um quadrinho. O primeiro mostra o logo do Cartoon Network com uma auréola, uma mão de uma caveira e os dizeres "está na hora de ir". No seguinte aparece o questionamento: "Eu fui um bom canal?", também com o logo do Cartoon Network com uma auréola e uma mão de uma caveira. Na terceira mostra a caveira e um "não". No último aparece: "Me disseram que você foi o melhor", e a caveira vai embora.

Por que é falso

Cartoon Network nega que encerrou as atividades. Em nota, a empresa, por meio da assessoria da Warner Bros. Discovery, dona do canal, informou que não é verdade que o Cartoon Network ou o estúdio estejam encerrando suas operações. Veja a nota na íntegra:

O Cartoon Network esclarece que não é verdade a especulação de que o canal ou o estúdio estejam encerrando operações. Com uma série de greenlights para produções anunciados recentemente, continuamos comprometidos em investir continuamente em conteúdo inovador que entretenha e inspire nossos espectadores em todo o mundo.

Boatos começaram com a hashtag #RIPCartoonNetwork. Um perfil no X publicou um vídeo dizendo que o Cartoon Network e outros estúdios estavam morrendo. O vídeo criticava cortes de empregos na indústria e pediu para que fãs compartilhassem imagens de desenhos antigos com a hashtag. O perfil chegou a fazer uma nova publicação explicando que o Cartoon Network ainda existe como marca e canal, mas afirmou que o Cartoon Network Studios original desapareceu, e voltou a criticar terceirizações e fusões que estariam gerando menos empregos para trabalhadores de animação.