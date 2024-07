Bosch não está distribuindo kit de ferramentas a quem responder quiz

Na vídeo, um homem fala na postagem desinformativa: "E esse quiz da Bosch que tá dando 7 ferramentas totalmente de graça. Vocês viram? Vem comigo que eu te mostro. Em comemoração aos 70 anos da Bosch no Brasil eles fizeram um questionário de apenas 5 perguntas, que no final dele você recebe 7 ferramentas de alta qualidade como recompensa. Assim como o Lucas que ganhou e veio tudo certo, você também pode. Clique em saiba mais e garanta o seu kit. Lembrando que essa promo é válida apenas até o próximo domingo".

Por que é falso

Promoção não existe. Ao UOL Confere, a Bosch disse que a publicação é falsa. "A companhia repudia os conteúdos falsos na internet e que induzem o consumidor a erros, bem como toda e qualquer veiculação de informações que têm como objetivo confundir e prejudicar a população e marca Bosch", afirma. Em um post no Instagram no dia 10 de julho, a empresa alerta para golpes que usam o tática de responder a um suposto quiz com distribuição de brindes. Veja abaixo:

Promoção de 70 anos da marca existe, mas ocorre no site oficial da marca. Desde o início de julho, a Bosch está fazendo uma promoção de comemoração, que vai até o dia 30 de setembro. Com exceção da furadeira, os prêmios são diferentes dos anunciados na postagem desinformativa (veja aqui). Para participar do sorteio é necessário fazer compras da marca de pelo menos R$ 250, ou seja, não funciona com um quiz gratuito, como anunciam os posts enganosos. O cadastro para o sorteio deve ser feito com a nota fiscal da compra.

Viralização. Uma postagem que circula no Facebook já acumula até esta quarta-feira (24) mais de 137 mil visualizações e 376 curtidas.