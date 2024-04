Cobertura de gelo no Ártico segue um declínio contínuo há 46 anos

Análises sobre a extensão da cobertura de gelo marinho no oceano Ártico podem enganar ao comparar períodos de tempo específicos, ignorando a série histórica ao longo dos anos. É o que acontece com postagem no X que afirma, de forma irônica, que "aquecimento global causa aumento no nível de gelo no Ártico". O post se baseia em informação que aponta que o nível de gelo no Ártico atingiu o maior nível em março deste ano desde 2013, o que refutaria a tese de que o aquecimento global está provocando o derretimento de gelo na região. O post, então, conclui que ambientalistas "estão batendo cabeça". No entanto, como o Comprova mostra neste texto, a análise de períodos específicos não é correta, mas, sim, a tendência histórica, que mostra uma queda contínua da extensão de gelo marinho no Ártico desde o início das medições, em 1979.

Conteúdo investigado: Post publicado no X mostra um print de uma matéria da Revista Oeste com o título "Nível de gelo no Ártico aumenta e atinge patamar de 2013", seguido da linha fina "Estatísticas contradizem as teorias que sugerem um 'derretimento total' das geleiras na região". A publicação é acompanhada da legenda "Estão batendo cabeças! Aquecimento Global causa aumento no nível de gelo no Ártico".

Onde foi publicado: X.