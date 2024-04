Vídeo que compara prisões no 8/1 a Holocausto não foi exibido na Europa

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até 22 de abril, o post teve 128 mil visualizações.

Fontes que consultamos: Encontramos as cenas do filme usado no vídeo por meio da busca reversa de imagens do Google. No fim do vídeo investigado, há uma cena que mostra o ator Adrien Brody, protagonista de "O Pianista". Os resultados mostraram que as imagens estão, inclusive, nos trailers do longa-metragem.

Usamos a mesma ferramenta para verificar quais eram os contextos das imagens do 8 de janeiro. São três segmentos distintos: o primeiro mostra o comboio de ônibus que levou os participantes do acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília para uma triagem na Academia Nacional de Polícia, também na capital federal, que aparece no segundo trecho. O terceiro mostra um policial militar dando uma rasteira em uma invasora durante abordagem no Palácio do Planalto. Posteriormente, ele foi advertido e se tornou réu por lesão na Justiça Militar, mas foi absolvido.

A busca reversa também mostrou que o mesmo vídeo, com alegações falsas semelhantes, circula nas redes sociais ao menos desde fevereiro de 2023.

Por fim, checamos nos sites dos principais canais de televisão de vários países europeus se havia algum texto recente sobre uma transmissão conjunta ou sobre o 8 de janeiro, e não foram encontradas publicações sobre o tema.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições no âmbito federal e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.