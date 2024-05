Governos atuam no resgate de vítimas no RS desde o dia 30

Conclusão do Comprova: Vídeo engana ao dizer que o presidente Lula (PT) e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) não se envolveram diretamente no resgate de vítimas da enchente em Canoas (RS) no dia 5 de maio e sugerir que os governos federal, estadual e municipal não estavam atuando no município nessa data. "Não tem uma pessoa do governo lá ajudando, é só a população", afirma a autora do conteúdo de desinformação. "Tem pessoas, idosos no telhado, tem pessoas morrendo no hospital, tem corpos boiando e o pessoal do governo, principalmente aquele prefeito ladrão de Canoas, está fazendo nada".

Apesar de não ter participado de operações de resgate, Lula desembarcou com Janja na Base Aérea de Canoas com a comitiva presidencial no Rio Grande do Sul, no dia 5 de maio. Enquanto o chefe do Executivo federal sobrevoou a cidade e outras regiões, a primeira-dama visitou alguns dos pontos de acolhimento disponibilizados no município e se encontrou com representantes da prefeitura e vereadores canoenses.

Além de Lula e Janja, a comitiva do governo federal que desembarcou em Canoas contou com os ministros Rui Costa (Casa Civil), José Múcio (Defesa), Fernando Haddad (Fazenda), Renan Filho (Transportes), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Camilo Santana (Educação), Nísia Trindade (Saúde), Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), Wellington Dias (Desenvolvimento Social e Combate à Fome), Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima), Jader Filho (Cidades), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral) e Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais). Os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira; do Senado, Rodrigo Pacheco; e do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, também estiveram em solo gaúcho.

Já Eduardo Leite declarou no dia 4 de maio que os esforços de resgate estavam concentrados em Canoas e em outras localidades da região metropolitana e destacou, inclusive, a ajuda do governo federal e atuação do estado nas ações de salvamento. "Vinte e duas aeronaves atuam neste momento, do Exército, das Forças de Segurança do Estado e dos outros".

No dia 5 de maio, a Brigada Militar emitiu um comunicado sobre o reforço das tropas militares para proteger os gaúchos em cidades da região metropolitana: Porto Alegre, Canoas, Vale do Rio dos Sinos, Guaíba e Eldorado.

No mesmo dia, o coronel Márcio Gonçalves, comandante do policiamento metropolitano da Brigada Militar, pediu em entrevista à Rádio Gaúcha que a população deixasse de ir com barcos e jet-skis para Canoas, porque o governo já estava desmobilizando a ajuda com embarcações, visto que o contingente na cidade já era suficiente.