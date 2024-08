Anitta e Diogo Nogueira não receberam milhões da Rouanet para apoiar Lula

Conclusão do Comprova: É enganoso post no TikTok com uma lista de oito artistas que teriam recebido milhões da Lei Rouanet para apoiar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os cantores citados no vídeo - Daniela Mercury, Diogo Nogueira, Luísa Sonza, Iza, Pabllo Vittar, Ivete Sangalo, Ludmilla e Anitta -, de fato, já declararam apoio ao político na época das eleições, mas não há evidências de que tenham recebido qualquer cachê para tal. No fim do vídeo, ao falar de Anitta, ele menciona que os valores teriam sido recebidos desde o início do governo Lula.

Além disso, o autor da publicação mente ao falar de alguns artistas. Ele diz que Diogo Nogueira teria recebido R$ 16 milhões oficialmente e, extraoficialmente, o valor chegaria a R$ 30 milhões. Em consulta ao Portal de Visualização do Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (Versalic), a reportagem verificou que o cantor teve dois projetos aprovados — um no valor de R$ 1.967.200, em 2014, e outro de R$ 2.321.553, em 2015 —, mas ele não captou nenhum dos valores, informação que foi confirmada pela equipe do artista.

Entre os artistas que captaram, o autor do vídeo exagera ao falar de Daniela Mercury. Segundo o post, ela teria recebido R$ 5 milhões. No Versalic, no entanto, há a informação de que ela teve dois projetos aprovados. Um deles, que teve R$ 1.568.790 aprovados, é de 2014, mas nada foi captado. Em outro, de 2015, ela pedia R$ 300.116,30 e captou R$ 277.481,50.

Sexta, quinta e quarta da lista do post enganoso, Luísa Sonza, Iza e Pabllo Vittar teriam recebido, respectivamente, R$ 30, R$ 36 e R$ 36 milhões, segundo o conteúdo investigado. Porém, não há projetos aprovados no nome das artistas.

Em torno de R$ 40 milhões teriam ido para Ivete Sangalo, de acordo com o autor da lista enganosa. Mas a busca no Versalic mostrou apenas dois projetos que incluem o nome da artista, e em nenhum deles o valor foi captado. O primeiro, de 2016, seria uma apresentação beneficente da cantora com a Orquestra Juvenil da Bahia. Na proposta, pedia-se R$ 1.594.850. A outra proposta, para um longa-metragem intitulado "Ivete Sangalo e a Máquina de Cronos", foi arquivada e não exibe valores.

No caso de Ludmilla, que o autor do post afirma ter recebido R$ 50 milhões, não há registros no Versalic com o nome da cantora. Já Anitta, que teria recebido R$ 200 milhões "desde o início do governo Lula", tem apenas uma proposta aprovada, em 2015, no valor de R$ 3.443.400, mas o valor não foi captado. Ao Comprova, a equipe da artista afirmou que o conteúdo é "completamente falso".