Bolsa Família não vai priorizar pessoas acima de 40 anos; veja critérios

Conclusão do Comprova: Post no TikTok mente ao dizer que pessoas com 40 anos ou mais terão prioridade para receber o Bolsa Família. Não houve nenhum anúncio do governo nesse sentido. Consultado pelo Comprova, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) afirmou que não existe critério ligado à idade para o recebimento prioritário do benefício.

Conforme a Lei nº 14.601/2023, são elegíveis ao Programa Bolsa Família as famílias cuja renda per capita mensal seja igual ou inferior a R$ 218. Também é necessária a inscrição no CadÚnico - que, por sua vez, é reservada às famílias com renda mensal de até meio salário mínimo (atualmente, R$ 706).

Os grupos prioritários no recebimento do benefício, de acordo com o governo federal, são famílias:

Indígenas;

Quilombolas;

Com crianças resgatadas de situação de trabalho infantil;

Com integrantes resgatados de situação análoga à de trabalho escravo;

Com pessoas catadoras de material reciclável.

"As demais famílias são ordenadas pelos critérios de menor renda familiar mensal por pessoa, maior número de crianças e/ou adolescentes de 0 a 17 anos e maior tempo de habilitação de forma ininterrupta (inscritos e seguindo os requisitos do Bolsa Família), sucessivamente", acrescentou o MDS.

O critério de idade só é utilizado em dois benefícios complementares ao Bolsa Família, criados em 2023, após a recriação do programa: