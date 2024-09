Jovem que chamou passeio na Rocinha de 'safári' não é sobrinha de Paes

Conclusão do Comprova: A jovem que gravou um vídeo chamando o passeio turístico na Rocinha de "safári" não é sobrinha do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD). O vídeo é real, mas não há parentesco entre os dois. Paes afirmou, em suas redes sociais, que nunca viu a mulher que aparece na gravação e que a fala é absurda. Contatada pelo Comprova, a autora da gravação, Bianca Similamore Rizzon, também negou a relação familiar com o político.

Uma reportagem do SBT veiculada no dia 17 de setembro abordou a polêmica envolvendo Bianca e o posicionamento de moradores da comunidade da Rocinha contra a sua fala. Em nenhum momento da matéria ou em sites de notícias foi informado que ela teria algum grau de parentesco com Eduardo Paes. No entanto, postagens têm utilizado a reportagem fora de contexto.

O vídeo que circula nas redes sociais é um recorte de uma live feita por Bianca entre 14 e 16 de setembro. Ela o publicou no YouTube no dia 19 para comentar o assunto, e informou que esteve na capital carioca "no fim de semana".

No trecho do vídeo compartilhado, ela inicia reconhecendo que falaria uma coisa horrível e deduz que seria "cancelada". "Descobri que tem um safári na Rocinha, que é o safári que você paga para ir de jipe e conhecer pobre [pausa com risadas]. Você paga R$ 100 para você dar um rolê e ver pobre [pausa com risadas]. Achei horrível, você sobe e fala: 'olha um pobre, olha outro pobre, é casa de pobre.' Eu achei horrível. Evita", falou.

Após a repercussão negativa, Bianca pediu desculpa em um dos perfis que mantém no Instagram, e falou que o comentário foi uma piada, sem intenção de "zoar o povo". "Os analfabetos funcionais não entenderam o sarcasmo", disse ao incentivar curtidas e comentários. "Isso vai me ajudar a pegar migalhas do YouTube para tentar processar quem fez a matéria comigo e as pessoas que estão me ameaçando", informou.

A Associação dos Moradores da Rocinha disse ao Comprova que a comunidade reagiu com repúdio à fala. "Assim que recebemos o vídeo, fizemos uma mobilização com os moradores para denunciar o perfil e o post e, logo em seguida, movemos uma ação judicial e estamos movendo uma petição pública contra ela", afirmou o vice-presidente do grupo, Marcondes Ximenes.