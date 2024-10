Site imita portal e inventa entrevista com Haddad sobre criptomoedas

Conclusão do Comprova: É falso que Haddad esteja sendo processado pelo "Banco Nacional do Brasil" por ameaçar a segurança financeira do país. Conteúdo com tal afirmação simula uma página do site Globo.com e usa imagem real de quando o político deu entrevista para a CNN Brasil, em março. Já o texto usado na publicação mentirosa cita uma suposta conversa com a emissora, mas o conteúdo é todo inventado.

O site investigado exibe o título "Por que as palavras de Fernando Haddad ameaçam a segurança financeira de todo o Brasil? Ele foi processado pelo Banco Nacional do Brasil por causa dessas palavras!". Como mostra a lista de instituições habilitadas a operar no mercado de câmbio do Banco do Brasil, não existe um "Banco Nacional do Brasil". O conteúdo cita, além de Haddad, Raquel Landim, ex-apresentadora do programa CNN 360 que entrevistou o ministro com outras colegas, não mencionadas no conteúdo.

No texto, Haddad fala que está ganhando dinheiro de forma fácil em uma "plataforma que utiliza inteligência artificial para negociar criptomoedas". No entanto, essa afirmação nunca foi dita. Na entrevista original, Haddad fala sobre meta fiscal, dívidas estaduais, Imposto de Renda e outros assuntos.

Contatado pelo Comprova, o Ministério da Fazenda afirmou se tratar de "um texto completamente falso". A jornalista Raquel Landim reforçou à reportagem que o conteúdo é mentiroso. "Esse assunto nunca apareceu na entrevista, nunca tinha visto esse conteúdo e lamento muito que o nome do ministro e o meu e um material jornalístico estejam sendo utilizados para enganar pessoas", disse.

A página com o conteúdo falso leva para um site que, em poucos cliques, pede os dados do cartão de crédito para que o usuário faça um depósito em dinheiro, o que pode ser um indicativo de golpe. Este site difere do endereço oficial utilizado pela plataforma de investimentos em criptomoedas citada na entrevista falsa - tanto na URL, quanto no conteúdo e design.

Há também diferenças entre o site falso e o Globo.com. No original, é possível ver um cabeçalho com menu interativo. Já o site falsificado usa apenas uma imagem estática e simples do painel inicial do veículo de comunicação. Além disso, a URL (endereço do navegador) do site forjado é diferente do site oficial.