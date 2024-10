Entenda a operação da PF contra o deputado Gustavo Gayer

O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) na última sexta-feira (25/10) por suposto desvio de verbas parlamentares para financiar os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Uma publicação no X atribui uma fala à defesa do parlamentar, dizendo que operações "não podem ser deflagradas no ápice do processo eleitoral", dado que o segundo turno das eleições municipais acontecem neste domingo (27/10). O Comprova contextualiza a ação da PF e sua relação com o período eleitoral.

Conteúdo analisado: Post no X que atribui fala à defesa do deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) dizendo que operações da PF, como a que fez do parlamentar um alvo, "não podem ser deflagradas no ápice do processo eleitoral", pois "atos judiciários interferem diretamente na política local, o que coloca em xeque a seriedade das decisões".

Onde foi publicado: X.