Vídeo de Magno Malta é editado para parecer que ele estava alcoolizado

Conclusão do Comprova: O vídeo foi manipulado para parecer que o senador Magno Malta (PL) estava sob o efeito de álcool durante a manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A publicação traz um vídeo de 2m19s com parte do discurso do parlamentar em cima do trio, em que ele passa um "bastão de oração", que diz ter trazido de dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, e canta uma música gospel. O trecho foi alterado e está mais lento do que o original.

Enquanto fala para o público, Magno chama o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Silas Malafaia e Bolsonaro para se aproximarem dele. Ele exibe o bastão e pede que ele seja passado "de mão em mão" até que ele termine de discursar.

Ao assistir ao vídeo e compará-lo com publicações do mesmo trecho, foi possível identificar que a gravação foi alterada e teve a velocidade reduzida. Em fevereiro de 2024, como mostrou o Comprova na época, Malta foi vítima de uma acusação semelhante, que também se utilizou da estratégia de desacelerar um vídeo com um discurso do senador.

O Comprova tentou contato com os perfis que publicaram o vídeo, mas nenhum deles permite o envio de mensagens.

Em nota, Malta afirmou que há tempos é alvo de "fake news". Ele disse ainda que o vídeo é "claramente adulterado" e que tomará medidas judiciais contra pessoas que manipulam imagens suas na internet.

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.