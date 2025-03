Vídeo mostra 7 de setembro de 2021 em Brasília, e não ato no RJ por anistia

Alguns comentários no post indicam que as pessoas acreditam que o vídeo retrata o ato deste ano.

Por que é falso

O vídeo foi gravado no dia 7 de setembro de 2021. Por meio de uma busca reversa, foi possível encontrar uma filmagem publicada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) em seu perfil no X (aqui). O vídeo foi postado no dia 7 de setembro de 2021 é muito semelhante com a gravação do post. O vídeo do senador também mostra uma multidão pró-Bolsonaro na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. As cenas são parecidas, com a posição dos caminhões, os cartazes e se vê Bolsonaro usa uma camisa azul.

À esquerda, vídeo do post desinformativo com data de dominog; à direita, vídeo postado por Flávio Bolsonaro em 2021 Imagem: Reprodução

Outras gravações foram postadas com o mesmo cenário no dia 7 de setembro de 2021. Ao comparar as posições das bandeiras, caminhões e faixas é possível verificar que outros vídeos foram gravados no mesmo contexto e postados nas redes sociais (aqui) e (aqui). Inclusive, o UOL publicou um vídeo no dia 7 de setembro de 2021 com a declaração de Bolsonaro no evento (aqui). Nota-se que o cenário e a roupa de Bolsonaro são as mesmas do post com conteúdo desinformativo. Enquanto em Brasília ele usava uma camisa azul, no ato do Rio de Janeiro ele vestia uma camisa amarela da seleção brasileira.