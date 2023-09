Crítica a bloqueio de verbas no Ibama não foi para Lula, mas a Bolsonaro

A postagem compartilha um vídeo no qual a ex-ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira diz que não haveria mais verba para que o Ibama realizasse ações contra o desmatamento e o garimpo. O post tem sido compartilhado fora de contexto para sugerir que esse seria um problema encontrado durante o governo Lula.

"Não tem dinheiro para prevenção nenhuma. Acabou, aliás, acabou de sair, tava lendo aqui no Ofício do presidente do Ibama suspendendo todas as atividades do Ibama porque não tem dinheiro. Acabou o licenciamento. Ninguém viaja para mais nada do Executivo, do Ministério do Meio Ambiente, porque bloqueou todo o dinheiro que estava disponível. Então o que nós estamos falando aqui não tem nenhum exagero", afirma Teixeira.

Sobreposta a gravação está escrito: "Ibama não tem dinheiro para nenhuma ação".

"Cadê o dinheiro do #IBAMA #lula?", diz a legenda da publicação.

Por que é distorcido?

A fala não é atual. O discurso foi feito em dezembro de 2022 e se referia aos cortes realizados pela gestão Bolsonaro na área. Teixeira foi ministra de 2010 a 2016, durante os governos de Lula e Dilma Rousseff