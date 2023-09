É falso que Lula ignorou general durante o desfile do 7 de Setembro

"QUE CENA VERGONHOSA! GENERAL PRESTA CONTINÊNCIA PARA O LULA; LOGO APÓS, LULA E SUA TURMA RIEM, E VIRAM AS COSTAS PARA O MILITAR", diz o texto inserido no vídeo.

Por que é falso

A transmissão oficial da TV Brasil, no Youtube, mostra que, após a fala do comandante militar, Lula responde: "Autorizado. Muito bem". A resposta do presidente, dada fora do microfone, pode ser conferida em 3h05min38seg (aqui).

O próprio trecho compartilhado com a afirmação falsa mostra o momento que Lula respondeu ao general.

Viralização. Uma publicação no TikTok com a mentira, feita no último dia 8, registra 701,9 mil visualizações, 25,7 mil curtidas e 8,854 comentários.

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos.