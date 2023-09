Vídeo mostra governador da PB, e não Lula, sendo chamado de traidor em 2022

Uma das publicações inclui na legenda: "João Azevedo? Paraiba? Eu acho é pouco!! Essas pessoas só precisam sustentar as palavras agora, e não venderem os votos na próxima eleição!!"

Nas imagens é possível identificar que as pessoas que aparecem estão com roupas vermelhas em que é possível ler o nome do presidente Lula. Pelo material de campanha também é possível identificar que são apoiadores do candidato Veneziano Vital do Rego (MDB), cujo número era 15.

Por que é falso

Ao contrário do que indica o texto escrito sobre o vídeo, não é Lula quem estava sendo chamado de traidor, e sim João Azevedo, que inclusive aparece nas imagens de terno azul (veja aqui).

Vídeo também não é recente. A filmagem aconteceu após o debate entre candidatos ao governo do Estado da Paraíba na TV Borborema, afiliada do SBT em Campina Grande, no dia 5 de setembro de 2022 (veja aqui). Segundo sites locais, na saída da emissora, João Azevedo foi chamado de traidor e o candidato do PL, Nilvan Ferreira, relatou ter sido atingido por uma garrafa jogada em sua direção (leia aqui e aqui).

Lula não estava no Nordeste, mas em São Paulo, como mostra agenda dos candidatos divulgada na época pela EBC (aqui) e reportagem do Poder360 (aqui).