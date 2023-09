Risco do asteroide Apophis colidir com a Terra em 2029 já foi descartado

"O fim do mundo pode ser em 2029. Isso porque, em 2029, um asteroide chamado Apophis passará pela Terra gerando preocupações sobre uma possível colisão com a Terra, gerando uma devastação. Descoberto em 19 de junho de 2004, possui 370 mil metros de diâmetro. Em 3 de abril de 2029, Apophis passará em uma distância aproximada de 31 mil quilômetros da Terra, mais próximo do que muitos satélites em órbita. Uma possível colisão não é descartada, pois pode ocorrer (sic) alterações gravitacionais mudando a sua trajetória. Se colidir com a Terra, causará uma destruição devastadora —milhares de vezes mais potente do que a bomba nuclear lançada em Hiroshima. Há chances de cair em áreas povoadas, mas, estatisticamente, cairá no oceano, gerando tsunamis enormes, dizimando áreas costeiras", diz um narrador, enquanto ao fundo do vídeo passam-se imagens ilustrativas de um asteróide colidindo com o planeta Terra.

A legenda da publicação é: "Fim do mundo em 2029! #fimdomundo #previsoes #asteroide #apofis #curiosidades".

Por que é falso?

Segundo análise da Nasa, não há perigo do asteroide Apophis colidir com a Terra por, pelo menos, 100 anos (aqui). O risco foi descartado à medida que astrônomos observaram sua órbita durante uma passagem distante pela Terra em 5 de março de 2021. A agência publicou vídeo que simula a aproximação do Apophis com a Terra em 2029 (veja abaixo).

O objeto celeste já foi até removido da lista de risco do Sentry System (aqui), mantido pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia da Nasa, nos Estados Unidos. O Sentry é um sistema automatizado que busca asteroides nos catálogos mais recentes e analisa a possibilidade de impacto com a Terra pelos próximos 100 anos.