Homem não foi morto no hospital para doar coração a Faustão como induz post

Na gravação, um homem afirma que o hospital informou à família que o pedreiro teve um "derrame não especificado" e que a viúva não teria se contentado com a justificativa do hospital. "Esse caso tá polêmico até hoje. Qual é a opinião de vocês? O cara atleta, jogador de futebol, 35 anos", finaliza o autor do vídeo distorcido.

Por que é distorcido

Imagens mostram, de fato, o pedreiro Fábio Cordeiro da Silva interagindo com a esposa enquanto ainda estava internado. Mas elas não sugerem negligência ou tentativa do hospital de matar o doador. As imagens constam em reportagem do Domingo Espetacular, da Record TV, no último dia 3 (aqui). Porém, a possibilidade de negligência ou tentativa de matar o doador nem é levantada na matéria.

Causa da morte foi "infarto cerebral não especificado", como consta na certidão de óbito apresentada na reportagem. A informação é diferente da apresentada pelo autor do vídeo distorcido, que diz que o pedreiro morreu por "derrame não especificado".

A revolta de Jaqueline relatada no vídeo distorcido não é contra o hospital em que Fábio foi atendido, como sugere a postagem. Durante a entrevista ao Domingo Espetacular, a viúva disse acreditar que o marido foi vítima de omissão de socorro na obra onde trabalhava.