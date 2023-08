É falso que Faustão furou a fila do transplante para receber coração

"Ele [o homem que aparece na imagem] não furou a fila porque ele é pobre", diz um texto inserido no topo do vídeo, acompanhado de um emoji chorando. "Eu não vou receber, não, eu vou morrer, porque eu sou pobre. Eu posso morrer, o Faustão, não", diz o homem em outro momento do vídeo.

Outra postagem compartilhada no TikTok tem a chamada "Faustão Fura a fila do Sus de transplante", acompanhada de um emoji assustado. O post também exibe um trecho de uma entrevista na CNN Brasil sobre o transplante do apresentador.

Por que é falso

Não há indícios de que Faustão, internado no dia 5 de agosto, tenha furado a fila de transplante de coração. O Ministério da Saúde explicou que o apresentador foi operado ontem (27) porque se adequava aos quesitos de prioridade para ser transplantado "em razão de seu estado muito grave" (aqui).

Segundo a pasta, entre os dias 19 e 26 de agosto - ou seja, antes da operação de Faustão -, 11 pessoas passaram por transplantes de coração no país, sendo que sete foram em São Paulo, estado que concentra o maior número de transplantes no Brasil. "Ele [Fausto Silva] recebeu um coração após constatada a compatibilidade necessária para o procedimento, assim como os outros sete transplantados".

A Central de Transplantes de São Paulo informou que Faustão ocupava o segundo lugar na fila de prioridade para transplante de coração, mas o apresentador conseguiu ser operado no domingo após a equipe do paciente que ocupava o topo da lista recusar o órgão (aqui). O Ministério da Saúde esclareceu ao UOL News que as equipes transplantadoras podem recusar uma doação pela condição clínica do paciente ou por potenciais incompatibilidades entre receptor e doador (aqui).