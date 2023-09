Vídeos manipulados usam imagem de Drauzio Varella para vender medicamentos

Uma das publicações utiliza o trecho de um vídeo do canal do médico em que ele fala sobre sexualidade na menopausa. No recorte usado, Drauzio Varella apresenta a convidada, a ginecologista Lilian Fiorelli, em seguida o vídeo do anúncio mostra uma outra mulher fazendo propaganda do medicamento para menopausa como se fosse a ginecologista. Veja abaixo o vídeo original.

O anúncio também utiliza de forma fraudulenta a logo do g1, que ao UOL Confere reafirmou a falsidade da propaganda.

Vídeo manipulado

Outro anúncio usa a imagem do Jornal Nacional com áudio manipulado para vender o produto, que descreve como "um novo tratamento americano" que seria "um projeto do doutor Drauzio Varella" para impotência sexual. O mesmo vídeo usa a imagem de Drauzio Varella em que ele supostamente recomenda o produto.

O médico afirma que não faz propaganda de medicamentos; anúncios utilizam vídeos manipulados Imagem: Reprodução Facebook

Em um vídeo publicado no Youtube em agosto deste ano, o médico reafirma que não faz propaganda de remédios ou tratamentos e denuncia o uso manipulado da sua imagem em propagandas fraudulentas. Veja abaixo: