Vídeo usa imagem da Ceagesp, em SP, em 2020 como se fosse no Nordeste

Um vídeo que mostra alimentos sendo descartados não foi gravado em nenhum estado do Nordeste, como sugere uma publicação enganosa nas redes sociais. As imagens foram registradas na Ceagesp, em São Paulo, em fevereiro de 2020. O descarte foi necessário porque os produtos tiveram contato com a água da enchente que atingiu a cidade.

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

A checagem foi sugerida ao UOL Confere pelo WhatsApp (11) 97684-6049.