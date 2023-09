É falso que emissoras de TV pagaram honorários de advogados de Adélio Bispo

Na versão entrecortada que se tornou viral, a pessoa faz a seguinte pergunta: "A quem interessa manter em segredo, esconder quem mandou matar Bolsonaro?".

Em resposta, o advogado Zanone Júnior afirma: "(Interessa) À pessoa que me pagou".

No vídeo editado o advogado afirma: "Tirando aquele primeiro contato em que a pessoa me pagou, eu, Zanone, no interior do meu escritório, a partir daí todas as despesas foram bancadas por algumas emissoras de televisão, não vou citar o nome para você, nem para o Brasil."

Ele, em seguida, menciona que algumas emissoras de televisão assumiram os custos a partir desse ponto, mas opta por não divulgar o nome das emissoras que teriam as despesas.

Além disso, ele acrescenta que os próprios advogados da equipe também contribuíram financeiramente para alguns gastos.

Sobreposto às imagens está escrito: "Advogado de Adélio confessou que emissoras de TV bancava (sic) tudo".