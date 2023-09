É falso que Lula tenha confiscado 2 mil cabeças de gado

"ABSURDO: LULA TOMA 2 MIL CABEÇAS DE GADO DE PRODUTORES PARAENSES. Isso mesmo, o estado brasileiro usando homens armados para TOMAR NA MARRA o patrimônio de trabalhadores, sem nenhum direito de defesa. Estamos diante do fim da nossa sociedade como a conhecemos. Curta, comente e compartilhe", diz a publicação.

A postagem também compartilha um vídeo em que o deputado federal Delegado Caveira (PL-PA) diz na Câmara:

"Eu vivi para ver o Estado brasileiro usar homens armados para ilegalmente tomar patrimônio de brasileiros, como em uma ditadura, como um estado de exceção. Está acontecendo na cidade de Senador José Porfírio e também na cidade de Altamira, uma região de pretensa terra indígena conhecida como Ituna-Itatá, é algo gravíssimo. Sobre a alegação de pessoas, produtores, que alegam estar nesta terra indígena, o Ibama, Força Nacional e outros homens a mando do Governo Federal, estão apreendendo mais de 2 mil cabeças de gado, sendo carregadas de forma arbitrária. Produtores estão sendo impedidos, literalmente, de retirar o rebanho daquela área, de forma amigável, de forma consensual. Dr. Vinícius Borba, que representa alguns daqueles produtores daquela região, solicitou acesso aos autos da ação que determinou a desocupação daquela área. E acredite, Brasil, o advogado não tem acesso aos autos. Claramente é um cerceamento de direito e ampla defesa. Cadê a Ordem dos Advogados do Brasil, que está calada, são covardes, não depende sequer da sua classe. E os absurdos, senhor presidente, não param por aí. O Ibama, junto com a PRF e a Força Nacional, estão confiscando caminhões boiadeiros para transportar esses animais. São mais de 2 mil cabeças de gado que estão sendo literalmente roubadas de quem trabalhou para conquistar esse patrimônio, sem direito de defesa e contraditório, sem sequer o advogado conhecer este processo. Quero chamar a atenção da Frente Parlamentar Agropecuária, chamar a atenção do Congresso Nacional, para que, dentre outras ações, acompanhem de perto esta situação, inclusive com diligências no local para cobrar a explicação do Ibama, que vem de todas as formas querendo acabar com o Brasil".

Por que é falso?

Ibama explicou em seu site (aqui) que todos os produtores rurais notificados descumpriram embargos, o que caracteriza novo crime ambiental. Os animais, desta maneira, não foram confiscados pelo Governo, mas sim apreendidos por estarem em áreas já embargadas devido ao desmatamento ilegal na Amazônia.

Confisco e apreensão possuem finalidades legais diferentes (aqui). A diferença principal entre os termos está na duração e finalidade da tomada de propriedade. A apreensão é temporária e visa apoiar uma investigação ou processo legal, enquanto o confisco é permanente e envolve a punição ou a perda definitiva de um bem devido a atividades ilegais.