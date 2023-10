Vídeo adultera falas de Bonner e Bolsonaro sobre suposto programa de Musk

Na sequência, é colocado o trecho de outro vídeo. Nele, uma voz que simula a do ex-presidente afirma que a tecnologia Bitcoin 3.0 Evex estará ativa no Brasil durante 11 meses. "Irá preencher a lacuna entre as classes de rendimento médio e baixo, abrindo caminho para prosperidade de todos. De acordo com o nosso acordo com Elon Musk, a Bitcoin 3.0 Evex estará ativo no Brasil durante 11 meses, proporcionando ao utilizador médio a possibilidade de aumentar significativamente o seu rendimento. Com capital inicial de R$ 1,2 mil, os ganhos poderão atingir R$ 1,7 mil por dia, totalizando R$ 5 mil por mês".

"Desenvolvido por uma equipe de renomados inventores e especialistas em negócios, este programa de inteligência artificial oferece oportunidades únicas de crescimento financeiro e liberdade pessoal", diz a descrição do post.

A publicação ainda é acompanhada de um link. Ao clicar, o usuário é direcionado a um site que simula o layout do UOL com uma suposta entrevista do empresário Luciano Hang à CBN.

Por que é falso

Não há nenhuma notícia em veículos de comunicação profissionais sobre o suposto projeto Ambixious (aqui). Ao invés disso, a busca retorna resultados sobre o programa que Elon Musk anunciou no ano passado, em encontro com Bolsonaro, para levar internet a escolas da zona rural do país. Porém, não há notícia de que a parceria rendeu medidas práticas.

Um indício de que se trata de um conteúdo deep fake é que a fala de William Bonner começa a embaralhar aos 16 segundos do vídeo, soando mais robótica ou como se o apresentador fosse um estrangeiro tentando falar português. Em alguns momentos ele chega a falar em espanhol.