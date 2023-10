Vídeo não mostra Hamas derrubando helicópteros israelenses, mas jogo online

"Helicópteros israelenses são abatidos pelo Hamas", diz a legenda de um vídeo que mostra dois helicópteros voando em um céu cor-de-rosa até serem atingidos por mísseis, explodirem no céu e caírem em chamas no solo.

Por que é distorcido?

A partir de uma busca reversa pelo InVid, o UOL Confere descobriu que as imagens mostram, na verdade, uma simulação de aeronaves sendo derrubadas por um sistema de defesa antiaérea do jogo Arma3. O vídeo foi postado no YouTube em 3 de outubro deste ano.

No vídeo original, a legenda explica se tratar de cenas do jogo, desenvolvido pelo estúdio Bohemia Interactive. "Dois helicópteros de combate abatidos pela defesa antiaérea - Arma", diz a descrição do conteúdo traduzida para o português.

A gravação também usa a hashtag "arma3" e informa que "isto não é representativo da realidade, é apenas uma simulação no vídeo".