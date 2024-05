Reportagem sobre doações em Canoas (RS) é usada fora de contexto

O que diz o post

Publicações reproduzem o trecho de uma entrevista com uma voluntária ao programa Ajuda Rio Grande, da RBS TV, em que a mulher diz que a primeira-dama teria proibido a liberação de doações no local. O vídeo é compartilhado com a seguinte legenda: "A primeira-dama de Canoas, esposa de Jairo Jorge, denunciada por corrupção e lavagem de direito, proibiu a doação de marmitas a dezenas de voluntários que foram atrás do mínimo de dignidade".

Por que é distorcido

Local mostrado na reportagem é a Central de Coleta de Doações. Segundo a prefeitura, ali os alimentos são organizados e enviados para os abrigos e para a Central de Entrega de Doações. Ou seja, é onde é feita a triagem das doações, e não a distribuição.

Reportagem recortada. No trecho anterior ao recorte usado nas publicações desinformativas, o repórter Arildo Palermo diz que está na avenida Farroupilha e que há um mal-entendido porque muitas pessoas começaram a ir até o local para retirar doações, mas ali funciona um posto de coleta. "O que está acontecendo aqui é um mal-entendido porque muitas pessoas estão vindo até esse ponto achando que vão receber as doações diretamente, o que nós apuramos há pouco com a Prefeitura de Canoas é que esse ponto é de recebimento geral de doações, que depois serão organizados e entregas a escolas e outras instituições que precisam. O problema é que todas essas pessoas, eu reforço, elas estão com fome e elas precisam de doações", diz o repórter.

Em seguida, ele entrevista a bombeira voluntária identificada como Priscila. Ela diz que estava atuando na triagem das doações, até que começou a chegar ao local grupos de 20 a 30 pessoas em busca de doações, e então começaram a distribuir os donativos para eles, até que segundo ela, a ação teria teria sido interrompida pela primeira-dama do município.