Bolsonaro não doou R$ 17 milhões ao RS; vídeo é ficção

Por que é falso

Vídeo original é irônico. Postado em 12 de maio deste ano no canal Portal do José (aqui e veja abaixo), o vídeo completo tem cerca de dez minutos. Nele, José Fernandes Junior, professor de Direito Constitucional e Ciência Política, faz a declaração sobre a "doação de Bolsonaro", mas diz mais adiante: "Bom, evidentemente você percebeu que isso é uma grande ficção, né? Porque a história não bate em nenhuma ponta. Não há solidariedade, não há empatia, não há amor ao próximo... essa gente só consegue reunir pessoa para dar golpe, para atacar a democracia".

Parte das doações recebidas por Bolsonaro já foram gastas. Uma busca no Google por "Bolsonaro doa R$ 17 milhões" (aqui) confirma que o montante de R$ 17 milhões recebidos pelo ex-presidente, vindo de seus apoiadores, já foi parcialmente usado, mas não no apoio aos desabrigados do RS. Um dos resultados da busca é um texto de Guilherme Amado, colunista do portal Metrópoles. Ele diz (aqui) que um terço do valor foi usado para pagar os advogados de defesa de Bolsonaro nas ações na Justiça em que ele é alvo. O restante foi aplicado.

Não houve doação neste valor ao RS, diz governo estadual. Segundo a comunicação do governo do Estado, o Pix do SOS Rio Grande do Sul não recebeu uma única doação no montante de R$ 17 milhões. Também não confirmou ou desmentiu se Bolsonaro realizou doações. "De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), informações referentes a doações só podem ser divulgadas com a anuência do doador", disse.

Bolsonaro não se pronunciou. Procurada, a assessoria de Bolsonaro não respondeu até a publicação desta reportagem.