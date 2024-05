Imagem de helicóptero da Havan resgatando pessoas foi feita por IA

Por que é falso

Foto é criação de inteligência artificial. Alguns sinais disso são evidentes: além de o helicóptero não estar batendo as hélices, há ausência de ondulações na água em reação à proximidade do veículo aéreo. As pernas de algumas das pessoas penduradas estão incompletas. Ainda assim, avaliamos a imagem nas ferramentas de detecção de IA Hive Moderation e Hugging Face (aqui e aqui). Ambas afirma que há 99,9% de chances de ser uma imagem gerada artificialmente.

Havan forneceu helicópteros, mas não como o da imagem. Ao UOL Confere, a empresa confirmou que a imagem viralizada é falsa. "Nossas aeronaves não são desse modelo. Não temos nenhum helicóptero parecido com esse retratado na imagem", disse a assessoria de imprensa. A rede lojista disponibilizou, no dia 2 de maio, dois helicópteros seus para o Rio Grande do Sul para ajudar no transporte de objetos, pessoas resgatadas e equipes de apoio.

Viralização. Até esta segunda-feira (13), um dos posts no Facebook chegou a mais de 2 mil curtidas/reações, 190 comentários e 330 compartilhamentos.

